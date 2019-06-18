18.06.2019 15:41
Haberler» Güncel» Haber

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Siteler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı yakınlarında 48 NL 227 plakalı otomobil ile 48 AAH 628 plakalı cip çarpıştı. Bu sırada 48 SR 329 plakalı otomobil de cipe arkadan çarptı. Bu sırada kazaya bir de 48 SU 536 plakalı motosiklet karıştı.
Çarpmanın etkisiyle 48 SR 329 plakalı otomobilin sürücüsünü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen ilkyardım ekipleri sıkışan kadını sürücü kabininden çıkarıp ambulansla hastaneye götürdü. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı araçlar çekildikten sonra yeniden açıldı.
Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, marmaris, trafik kazası, muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:51 KKTC Başbakanından "Mavi vatana sahip çıkmak şarttır" açıklaması
15:51 Türk Kızılay'dan Bosna Hersek'teki göçmenlere yardım
15:51 Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
15:51 "İmamoğlu, neredeyse 'Marmaray'ın ihalesini ben yaptım.' diyecek"
15:51 Sırbistan'da Hz. Muhammed konulu bilgi yarışması
15:51 HASAD İzmir'de festivale katıldı
15:50 Mursi için gıyabi cenaze namazı