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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3'ü öğrenci 9 yaralı

Bodrum ilçesinde, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü öğrenci 9 kişi yaralandı.

13.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:02Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3'ü öğrenci 9 yaralı
ilçesinde, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü öğrenci 9 kişi yaralandı.
Yokuşbaşı Mahallesi, Emin Anter Bulvarı'nda, kamyon, iki otomobil ve bir öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, öğrenci servisindeki 3 öğrenci ile diğer araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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