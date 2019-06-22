22.06.2019 17:36
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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Antalya 'dan Bodrum 'a giden İrfan Ateş idaresindeki 16 ABS 158 plakalı yolcu otobüsü, Fethiye-Antalya kara yolunun Yayla Kınık mevkisinde, Süleyman Yıldız 'ın kullandığı 48 E 2518 plakalı otomobille çarpıştı. Ahmet Karaagaç yönetimindeki 03 LN 280 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada otomobil sürücüleri ile otobüste bulunan Rukiye Yıldız, Yusuf Akkurt, Hüseyin Durgut, Yağmur Girgin, Nuray İldeğ, Eşref Çelik ve otomobildeki Çağla Başoğlu yaralandı.
Ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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