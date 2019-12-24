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Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda bulunan ve idari yargı süreçleri tamamlanan kaçak yapılar yıkılıyor.

24.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:40 Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

'nın ilçesi Koyu'nda bulunan ve idari yargı süreçleri tamamlanan kaçak yapılar yıkılıyor.

Akbük Koyu'na gelen belediye ekipleri, 5 kaçak yapının yıkımını tamamladı. 3 iş yerinin vatandaşlar tarafından yıkılacağı bölgede, 2 yapının yıkımı için de mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin doğal ve tarihi dokusunun, kent estetiğinin bozulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele edeceklerini anlatan Gümüş, ilçenin yaşam kalitesini koruyacaklarını, burayı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışacaklarını kaydetti.


Menteşe, Muğla, Akbük, Güncel

Kaynak: AA

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