Haberler » Güncel » Muğla'daki bıçaklı kavga

Muğla'daki bıçaklı kavga

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

25.10.2019 21:40Muğla'daki bıçaklı kavga
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgayı yatıştırmaya çalıştığı iddia edilen Barış Bektaş, bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bektaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. ile S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Fethiye, kavga, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:59 TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti - STRAZBURG
21:56 Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
21:55 Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu - NEW
21:54 Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
21:54 ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma
21:51 "Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" konferansı
21:50 "Mazlum Kobani'yi iade etmeyen terörü destekleyen ülke olur"
25.10.2019 22:01:26