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Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çamur banyoları ve termal tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.

29.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:36
Muğla'daki çamur banyoları ve termal tesisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Muğla 'nın Ortaca , Dalaman ve Köyceğiz ilçelerindeki çamur banyoları ve termal tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.
Kovid-19 salgınının önlenmesi için alınan tedbirler, dünyaca ünlü Dalyan çamur banyoları, Köyceğiz Sultaniye kaplıcaları ve Dalaman kaplıca ve kükürtlü su tesislerinde de sıkı uygulanıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaplıca ve kükürtlü su tesisleri, görevliler tarafından şerit çekilerek kapatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Muğla, Kültür Sanat

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