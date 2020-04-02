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Muğla'daki cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri

Muğla'nın Dalman ve Seydikemer ilçesindeki cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

02.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:10
Muğla'daki cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
Muğla 'nın Dalman ve Seydikemer ilçesindeki cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.
Adalet Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki idari binalar, mahkum kabul alanları, koğuşlar, koridorlar, derslikler, revir, ziyaretçi ve ortak kullanım alanları, cezaevi sevk araçları ve personel servislerinde dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.
Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde ceza infaz kurumlarına giriş yapacak herkesin sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takıldıktan sonra ateşi ölçülüp el ve ayakkabıları dezenfekte edilerek kurumlara girişleri sağlanıyor.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, yaptığı açıklamada, alınan önlemler ve uygulamaların tavizsiz devam edeceğini söyledi.
İnfaz koruma memurlarının da vardiya sürelerinin uzun tutulduğunu, memurların izole edilebilmeleri bakımından bu süre içerisinde ailelerinin yanına gitmemelerinin temin edildiğini vurgulayan Eker, "Ailelerinden uzak kalan cezaevi personeli de alkışı hak ediyor. Ziyaretçi yasağı nedeniyle hükümlülerin telefon görüşmeleri haftalık 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarıldı. Hükümlülerin aileleriyle görüntülü konuşmalarının alt yapı çalışmaları bakanlığımızca hazırlanıyor." dedi.
Eker, Bilim Kurulu ve bakanlığın talimat ve genelgeleri doğrultusunda virüs ile mücadelenin devam ettiğini dile getirdi.
Kuruma yeni gelen veya izinden dönen tüm hükümlülerin ateşlerinin ölçüldüğünü ve hükümlülere Kovid-19 çerçevesinde gerekli sorgularının ardından geldikleri gün ve saat esasına göre karantina uygulaması yapıldığını vurgulayan Eker, şunları kaydetti:
"Gözetim altında tutulan tüm hükümlülerin günlük ateş takipleri yapılıp herhangi bir rahatsızlığı olan hükümlüler uzman aile hekimimiz tarafından muayene ediliyor. Ceza infaz kurumlarımızda barınan tüm hükümlülerin yaşam alanlarının tamamı günde iki kez dezenfekte ediliyor. Kuruma dışarıdan malzeme getiren, kuruma ziyarete gelen veya herhangi bir nedenle kuruma gelen herkesin ateş ölçümleri yapılıyor."
Eker, kurumdaki hükümlülere Kovid-19 ile ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin her gün üç, dört kez yapıldığını dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Seydikemer, Muğla, Güncel
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