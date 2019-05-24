Muğla'daki cinayet

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Cinayetin ardından gözaltına alınan C.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
C.K, Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde, 22 Mayıs'ta amcasının kızıyla evli olan Özkan K. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda C.K'nin av tüfeğiyle ateş ettiği Özkan K'yi öldürdüğü iddia edilmişti.
Muğla
, Güncel
Kaynak: AA