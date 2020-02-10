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Muğla'daki cinayetin 3 şüphelisi Aydın'da yakalandı

Muğla'nın Ula İlçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 şüpheli, Aydın'da yakalandı.

10.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:58Muğla'daki cinayetin 3 şüphelisi Aydın'da yakalandı
'nın İlçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 şüpheli, 'da yakalandı.

Gökçe Mahallesi'nde Hasan Balaban'ın 7 Şubat'ta av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında arama kararı çıkartılan E.B, B.K. ve A.K'nin Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunduğu belirlendi.
İncirliova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Muğla, Aydın, Ula, Güncel

Kaynak: AA

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