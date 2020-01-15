Haberler » Güncel » Muğla'daki cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Haber

Muğla'daki cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:10Muğla'daki cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
'nın ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mesut Demirel'in (39) öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, C.S.K, M.B, Ş.T. ve S.K'yi yakaladı.
C.S.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise cinayete yardım etmekle suçlandığı öğrenildi.
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak'da çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10  Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" - Haber
20:07  TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Haber
20:07  TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü - Haber
20:05  Stadyum için araştırılan alanda tarihi mezar çıktı - Haber
20:05  Tabancayla eşini sol omuzundan yaraladı - Haber
18:44  Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Haber
18:00  Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Haber
17:59  Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Haber
16:49  Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Haber
16:35  Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Haber
15.01.2020 20:13:32