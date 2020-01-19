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Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl yirmincisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

19.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:46Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi
'nın ilçesinde bu yıl yirmincisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Yatağan Belediyesince Yatağan- kara yolundaki Orman Deposu sahasında yapılan güreşleri, binlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak ilgiyle izledi.
Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.
Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada festivale Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden develer ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını söyledi.

Festivale katılanlardan ücret alınmadığını belirten Toksöz, "Deve güreşleri, toplumu kaynaştıran bir etkinlik. Vatandaşların bir araya gelerek Yörük-Türkmen geleneğini sürdürmesi önemli. Güreşler merakla izleniyor. Yabancı turistler de buraya gelerek güreşleri takip ediyor." dedi.

Yatağan, Aydın, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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