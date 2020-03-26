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Muğla'daki gazete büroları dezenfekte edildi

Muğla'daki gazete büroları dezenfekte edildi Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri Muğla'daki yerel gazetelerin ve cemiyetlerin binalarını Korona virüs salgınına karşı dezenfekte etti.

26.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:21
Muğla 'daki gazete büroları dezenfekte edildi
MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri Muğla'daki yerel gazetelerin ve cemiyetlerin binalarını Korona virüs salgınına karşı dezenfekte etti.
Korona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde dezenfekte çalışmaları devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu ulaşım araçları, taksiler, ödeme noktalarının ardından Muğla'da bulunan gazetelerin ve cemiyetlerin bürolarını da dezenfekte etti.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum bizler için çok önemli. Sağlık, emniyet çalışanları ve basın mensupları sahada çalışmakta. Biz gazeteciler görevimizin başındayız. Bu bağlamda gazetelerimizin dezenfekte edilmesi çok önemli. Bunun için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bizlerde vatandaşlarımız için sahadayız" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Dünya ve ülkemiz çok hassas ve zor bir dönemden geçiyor. Herkesin bireysel mücadelesi ile aşabileceğimiz bir sorunla karşı karşıyayız. Koronavirüse karşı en başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet görevlilerimiz, belediye çalışanlarımız ve vatandaşlarımıza doğru bilgiye ulaştırmak için gece gündüz çalışan basın emekçilerimiz de risk grubu içerisinde. Muğla'mızda basın emekçilerimizin gazetelerinde, bürolarında da ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu süreci hep birlikte aşacağız ve umutlu yarınlara kol kola yürüyeceğiz" dedi. Muğla’daki gazete büroları dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Muğla, Yerel

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Muğla'daki gazete büroları dezenfekte edildi

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