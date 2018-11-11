Muğla'daki Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesindeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 organizatör tutuklandı.
Rus uyruklu organizatörler B.G. ve A.B. ile Ukraynalı H.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Ekincik Koyu açıklarındaki kadın ve çocukların da bulunduğu teknede 24'ü Irak
, 7'si Somali
, 5'i Afganistan
, 5'i Filistin
, 9'u Suriye
ve 2'si İran
uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakalamıştı.
Rus uyruklu organizatörler B.G. ve A.B. ile Ukraynalı H.K. gözaltına alınmıştı.
Köyceğiz,Muğla
11 Kasım 2018 Pazar 01:03