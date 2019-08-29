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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

29.08.2019 15:42 Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçunu işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Muğla'nın Bodrum ilçesi merkez olmak üzere Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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