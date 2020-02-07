Haberler » Güncel » Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi - Haber

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:42Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi
'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 7 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:48:10