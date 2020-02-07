Haberler » Güncel » Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi - Haber

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

07.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:19
'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 7 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyrukluların yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
7.02.2020 15:28:20