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Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Muğla'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

07.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:42Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 7 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki bir kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yabancı uyrukluların illegal yollardan yurt dışına kaçırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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