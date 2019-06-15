15.06.2019 00:52
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Muğla'daki kadın cinayeti

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde 13 gün önce bıçaklanan ve av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının katil zanlısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 13 gün önce bıçaklanan ve av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının katil zanlısı gözaltına alındı.
Şüpheli Şerafettin G'nin, Yatağan ilçesinde bir akrabasının evinde saklandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adres tespitinin ardından operasyon başlattı.
Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı evin yakınındaki ahırda yakaladı.
Gözaltına alınan Şerafettin G, işlemleri için Milas'a götürüldü.
Olayın geçmişi
İddiaya göre, 2 Haziran'da Şerafettin G, Milas ilçesinde Ali G. ile evlenen eski eşi Senem G.'nin yaşadığı Akkovanlık Mahallesi'ndeki eve gitmişti.
Burada, Şerafettin G. çifti bulamayınca evde gördüğü Ali G'nin annesi Şengül G'ye bıçakla saldırmış, ardından da yaralı halde komşusunun evine giderek yardım isteyen kadına av tüfeğiyle ateş açmıştı. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Şengül G. hayatını kaybetmişti.
Şerafettin G, kadının park halindeki otomobili ile evini ateşe verdikten sonra sonra olay yerinden kaçmış, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Kaynak: AA
Milas, Muğla, Güncel

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