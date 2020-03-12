Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışması
Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışmasıMUĞLA'daki resmi ve özel okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
12.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:07
Muğla 'daki okullarda dezenfekte çalışması
MUĞLA'daki resmi ve özel okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs'e karşı Muğla'da da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ildeki resmi ve özel olmak üzere 758 okulda, dezenfekte çalışması başlatıldı. Özel kıyafetli ekipler tarafından hazırlanan solüsyon, sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor. Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edilirken, bez yardımıyla masa ve sıralar, kapı kollarıyla cam kenarları temizleniyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Okullarımızda eğitim-öğretim olmadığı zamanlarda koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları virüse karşı dezenfekte edilecek" dedi. Öğrencilerin barındığı pansiyonlarda ve okul servislerinde de dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
MUĞLA'daki resmi ve özel okullar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs'e karşı Muğla'da da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ildeki resmi ve özel olmak üzere 758 okulda, dezenfekte çalışması başlatıldı. Özel kıyafetli ekipler tarafından hazırlanan solüsyon, sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor. Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edilirken, bez yardımıyla masa ve sıralar, kapı kollarıyla cam kenarları temizleniyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Okullarımızda eğitim-öğretim olmadığı zamanlarda koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları virüse karşı dezenfekte edilecek" dedi. Öğrencilerin barındığı pansiyonlarda ve okul servislerinde de dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Muğla'daki okullarda dezenfekte çalışması
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Muğla, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı