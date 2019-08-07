Haberler» Güncel» Haber

Muğla'daki orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

07.08.2019 19:20 Muğla'daki orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 10 helikopter, 50 arazöz, 2 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.
Büyükşehir Belediyesinden de 10 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 30 itfaiye eri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Bodrum'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, "Karadan ve havadan müdahale edilen Bodrum Mumcular'daki orman yangını kısmen de olsa kontrol altına alındı. Yerleşim yerleri için an itibarıyla bir tehlike bulunmuyor." dedi.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:55   Kurban pazarında satıcılara sahte para uyarısı
19:55   Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
19:55   Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
19:55   1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti
19:50   Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet kurtarılamadı (2)
19:49   DHA DIŞ- Rusya'da zift deposunda yangın-2
19:48   Yalova'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı