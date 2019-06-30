30.06.2019 10:18
Haberler » Güncel » Haber

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangın söndürüldü.

Muğla 'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra çıkan yangın söndürüldü.
Palamutbükü Verici Tepesi mevkisindeki makilik alanda dün başlayan ve kontrol altına alınmasına rağmen yeniden yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.
Söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 10 itfaiye aracı, su tankerleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünden 150'ye yakın işçi katıldı. Havanın aydınlanmasıyla 3 yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.
Arazinin sarp ve rüzgarın etkili olması nedeniyle ekipler alevlere müdahalede güçlük çekti.
Palamutbükü Camisi'nden, söndürme çalışmalarına yardımcı olunması için yapılan anonsun ardından bölge sakinleri de çalışmalara destek verdi.
Yoğun müdahale sonucu yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.
Öte yandan, yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Sabah , Datça , Muğla , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:33 'YAŞAMAZ' DENİLEN AZRA, ERKEK KARDEŞİNİ KUCAĞINA ALACAK
11:33 Edirne Valisi Canalp not kağıtlarına yetişemeyince yazılım geliştirdi
11:32 5 yıl sonra ihbarla ortaya çıkan kadın cinayeti
11:32 Bursa Hayvanat Bahçesi doğal film platosu oldu
11:32 Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
11:32 Haftanın tarihine bakış
11:32 ANTALYA GENÇLERİN İGUANA İLGİSİ