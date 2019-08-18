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Muğla'daki orman yangınları devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı ile Bodrum Mumcular'da öğle saatlerinden bu yana devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

18.08.2019 18:56 Muğla'daki orman yangınları devam ediyor
Muğla'nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı ile Bodrum Mumcular'da öğle saatlerinden bu yana devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın ile Bodrum Mumcular'da Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Zorlu arazi koşulları ve bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınlara havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milas ve ardından Bodrum'da geniş bir alanda devam eden yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı a 13 helikopter, 50 arazöz, 12 su tankeri, 10 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. - MUĞLA

Bodrum, Milas, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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