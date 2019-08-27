Haberler» Güncel» Haber

Muğla'daki sondaj çalışması durduruldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce, bölgedeki maden rezervlerinin tespiti amacıyla numune almak için gerçekleştirilmesi planlanan sondaj çalışmasının durdurulduğu belirtildi.

27.08.2019 21:08 Muğla'daki sondaj çalışması durduruldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünce, bölgedeki maden rezervlerinin tespiti amacıyla numune almak için gerçekleştirilmesi planlanan sondaj çalışmasının durdurulduğu belirtildi.
AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete tarafından yapılan ortak açıklamada, Karabağlar yaylasında 8 santimetre çapında 2-3 sondajla 600-700 metreden numune alınması planlanırken, Fethiye Körfezi'ndeki doğa katliamına ve çevre felaketine sebep olan anlayış tarafından algı operasyonu başlatıldığı vurgulandı.
Bu algı operasyonuyla Muğla halkının dikkatinin başka yöne çekilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen sondaj çalışması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşülmek ve tekrar değerlendirilmek üzere durdurulmuştur. AK Parti Muğla milletvekilleri ve il başkanlığı olarak Muğlamıza zarar verecek hiçbir oluşuma asla müsaade etmeyeceğimizi bilakis kentimizin sahip olduğu tüm güzellikleri koruyacağımızı bir kez daha saygıyla ifade etmek isteriz."

Maden Tetkik Arama, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:24   Spor konyaspor'da antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
22:24   Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:22   Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi
22:21   Küçük kızının gözü önünde vurulan kadın hayatını kaybetti
22:18   Adıyaman'da raktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
22:18   Arnavutköy'de kızının yanında tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
22:17   Arnavutköy'de kızının yanında tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti