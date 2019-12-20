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Muğla'daki STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi

Muğla'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterdi.

20.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:14 Muğla'daki STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi
'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki gösterdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Muğla Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini "Sessiz Çığlık" eylemiyle protesto etti.
Akşam saatlerinde Menteşe Kurşunlu Cami Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'na kadar yürüdü. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Doğu Türkistan'da zulme dur de" ve "Doğu Türkistan için ses ver" yazılı dövizler taşıdı.
Burada grup adına açıklama yapan Muğla İHH Başkan Yardımcısı Ahmet Reçber, uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını söyledi.
Açıklamanın ardından gruptakiler ellerini ağızlarına götürerek 1 dakikalık "sessiz çığlık" eylemi yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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