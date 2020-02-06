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Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

06.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:58Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı
'nın ilçesindeki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 Şubat'ta 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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