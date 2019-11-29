Haberler » Güncel » Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı - Haber

Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

29.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:04Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ile A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden F.G. çıkıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42 Mardin'de bu yıl 4 bin 794 kişi istihdam edildi
15:42 Erdoğan: "Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de...
15:42 Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada vurulan emlakçı yaralandı
15:42 "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Ordu'ya geldi
15:41 'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
22:40 Fenerbahçe Beko, Khimki'yi 89-76 mağlup etti
29.11.2019 15:42:20