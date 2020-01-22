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Muğla'daki yaban hayvanlarına yem

Muğla'nın Köyceğiz Sandras, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde karla kaplanan alanlarda yaşayan yaban hayvanları için arpa, buğday ve mısır bırakılıyor.

22.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:04Muğla'daki yaban hayvanlarına yem
'nın Sandras, ve Seydikemer ilçelerinde karla kaplanan alanlarda yaşayan yaban hayvanları için arpa, buğday ve mısır bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Şube Müdürlüğü Fethiye DKMP Şefliği, Saklıkent Milli Park Şefliği ile Köyceğiz DKMP Şefliği sorumluluk alanları ve çevresinde kış ayları süresince bölgelerdeki yaban hayvanları için yem bırakma faaliyetlerini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalara bölgedeki avcılar ve vatandaşlar aracılığı ile temin edilen 250 kg hububat (Arpa, Buğday, Mısır) ve 250 kilogram pazar artığı belirlenen noktalara bırakıldı.

Kar yağışının hakim olduğu alanlarda kış mevsimi boyunca yemleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

Köyceğiz, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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