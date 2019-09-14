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Muğla'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını, 14 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

14.09.2019 13:50Muğla'daki yangın kısmen kontrol altına alındı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını, 14 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınını yangına 10 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

4 ayrı nokta ve yaklaşık 60 hektar alanda etkili olan yangın, 14 saattir devam edilen yoğun müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Havadan helikopterlerin yaptığı söndürme çalışmalarının yanı sıra arazöz hortum serme ve dozer şerit açma yöntemleriyle yangından zarar gören alanın etrafı tamamen çevrelendi. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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