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Muğla'daki yayın yapan gazetelerin büroları dezenfekte edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte yayın yapan gazeteler ile mesleki cemiyetlerin binalarını yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı dezenfekte etti.

26.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:22
Muğla'daki yayın yapan gazetelerin büroları dezenfekte edildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte yayın yapan gazeteler ile mesleki cemiyetlerin binalarını yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı dezenfekte etti.
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu durumun gazeteciler için çok önemli olduğunu belirterek, sağlık, emniyet çalışanları ve basın mensuplarının sahada çalışmakta olduğunu söyledi.
Gazeteciler olarak görevlerinin başında olduklarını belirten Kaytan, "Bu bağlamda bürolarımızın dezenfekte edilmesi çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bizler de vatandaşlarımız için sahadayız." dedi.
Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ise dezenfekte çalışmasının yerinde bir uygulama olduğunu ifade etti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de koronavirüse karşı en başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet görevlileri, belediye çalışanları ve vatandaşlara doğru bilgiye ulaştırmak için gece gündüz çalışan basın emekçilerinin de risk grubu içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "Muğla'da basın emekçilerimizin gazete bürolarında da ekiplerimiz tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bu süreci hep birlikte aşacağız ve umutlu yarınlara kol kola yürüyeceğiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cem Kaytan, Muğla, Güncel

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