09.07.2019 14:37
Haberler» Güncel» Haber

MUĞLA Dalaman'a şehit ateşi düştü

MUĞLA Dalaman

Dalaman'a şehit ateşi düştüHakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Dalaman'a şehit ateşi düştü
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Cavit AKGÜNMUĞLA, (DHA)
DHA-Gündem - Türkiye-Muğla - MUĞLA DHA
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Dalaman, Muğla, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:00   Eyüpsultan mahallelerinde fiziki tarama çalışmaları
15:00   Üniversiteli Osman Bilal, kalp krizinden öldü
14:59   İzmir Barosu'ndan can dostlara mamatik
14:59   Başkan Oran, "Her şey çok güzel oldu ve olacak!"
14:58   200 bisikletli Ömer Halisdemir için pedal çeviriyor
14:58   "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu"
14:58   Sınır birliklerine komando sevkiyatı (2)