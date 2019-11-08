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Muğla dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi

Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntülediMuğla'nın Fethiye ilçesi başta olmak üzere, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ilçelerinde dalış yapanların en çok merak ettiklerinin başında deniz kaplumbağaları geliyor.

08.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:09
Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi
Muğla'nın Fethiye ilçesi başta olmak üzere, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ilçelerinde dalış yapanların en çok merak ettiklerinin başında deniz kaplumbağaları geliyor. Dalgıçlar, bu kez deniz altında ölü bir caretta caretta ile karşılaşınca büyük üzüntü yaşadı.
Türkiye'nin en önemli dalış noktalarının bulunduğu Muğla'da, dalmak isteyenlerin en çok merak ettiği su altı canlılarının başında kaplumbağalar geliyor. Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da bulunan dalış noktalarında bolca rastlanan özellikle caretta caretta ve yeşil kaplumbağalar yeni dalgıçların yoğun ilgisini çekiyor. Dalış Eğitmeni Erhan Öztürk'ün geçen 30 Ekim'deki eğitimlerine katılan dalgıçlar, bu sevimli deniz canlıları ile bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Kaplumbağalar da yakın temas kurdukları dalgıçlarla adeta dalgıçlarla dans ediyor. Dalyan'ın Delik Ada mevkisinde dalış yapan Erhan Öztürk ve bir grup dalgıç, başı ve ayakları parçalanmış bir caretta caretta ile karşılaştı. Diğer organları aynı şekilde durduğu için canlı sandıkları caretta carettanın yanına giden dalgıçlar, başı ve ayaklarının parçalanmış olduğunu görünce üzüntü yaşadı. Deniz kaplumbağasının bir teknenin motoru tarafından parçalanmış olabileceğini belirten Öztürk Deniz altına dalanların en çok merak ettiği canlıların başında kaplumbağalar geliyor. Biz de eğitmenler olarak bu canlıları gösteriyoruz. Dalyan'daki dalış esnasında ölü bir caretta caretta karşılaşınca hepimiz çok üzüldük. Koruma altında olan bu canlılar, dalış turizmi açısından da çok önemli. Hepimizin nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korunması için daha iyi önlemler almalıyız dedi.
Muğla dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi

Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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