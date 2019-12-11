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Muğla-'daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklama

'Daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklamaMuğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerindeki 9 ayrı hırsızlık olayına karışan, kendilerini 'Daltonlar' olarak adlandıran 4 kişi, yakalandı.

11.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:41
'Daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklama
Muğla'nın ve Menteşe ilçelerindeki 9 ayrı hırsızlık olayına karışan, kendilerini 'Daltonlar' olarak adlandıran 4 kişi, yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milas ve Menteşe ilçelerindeki 3- 8 Aralık tarihleri arasında 9 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3'ü inek ve 1'i boğa olmak üzere 4 büyükbaş hayvan, 1 motosiklet, 4 ayrı otomobilden akü, evden ve iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Milas ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kendilerine 'Daltonlar' lakabını taktıkları belirtilen Cenk Kılınç, Oktay Can, Levent Kaya ve Y.K. olduğunu belirledi. 4 şüpheli, pazar günü yakalanarak gözaltına aldı.
Çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadeleri alınan bu 3 kişi, serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde bulunan ve sattığı kişilerden geri alınan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cenk Kılınç, Oktay Can ve Levent Kaya tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla-'daltonlar' hırsızlık çetesine operasyona 3 tutuklama

Milas, Güncel

Kaynak: DHA


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