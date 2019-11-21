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Muğla'dan 81 ildeki 81 öğretmene "Öğretmenler Günü" hediyesi

Muğla'nın Milas ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 81 ilde görev yapan öğretmenlere teslim edilmek üzere kargoya verildi.

21.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:06Muğla'dan 81 ildeki 81 öğretmene
'nın ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 81 ilde görev yapan öğretmenlere teslim edilmek üzere kargoya verildi.
Milas Kaymakamlığı, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen projede, ilçedeki öğretmenler tarafından 81 hediye paketi hazırlandı.
İçerisine yöresel ürünler ile öğretmenlerin meslektaşlarına yazdığı kutlama mektubu da konulan hediye paketleri, 81 ilde görev yapan 81 öğretmene 24 Kasım günü ulaştırılmak üzere kargoya verildi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, projenin öğretmenler arasındaki dostluk ve iletişime olumlu katkı sunacağını ifade etti.
Paketi hazırlayan öğretmenler arasında yer alan Fadime Abaş ise öğretmen bir arkadaşına sürpriz yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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