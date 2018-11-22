Muğla'dan 81 İlin Öğretmenine Hediye

22 Kasım 2018 Perşembe 13:40



22 Kasım 2018 Perşembe 13:40

Muğla'nın Milas ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine" Projesi kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 81 ilde görev yapan öğretmenlere teslim edilmek üzere kargoya verildi.Milas Kaymakamlığı, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi ile ilçedeki öğretmenler tarafından 81 hediye paketi hazırlandı.İçerisine zeytinyağı, bal gibi yöresel ürünlerin yanı sıra Milas'taki öğretmenlerin meslektaşlarına yazdığı kutlama mektubu da konulan hediye paketleri, 81 ilde görev yapan 81 öğretmene 24 Kasım günü ulaştırılmak üzere kargoya verildi.Projenin amacının Milas'tan ülke genelinde görev yapan öğretmenler arasında bir gönül bağı oluşturmak olduğunu ifade eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, "81 ildeki 81 öğretmenimize ilçemizden, ilçemizi tanıtıcı, ilçemizden yetiştirilen ürünlerden oluşan bir hediye paketi yaptık. Öğretmenler günü münasebetiyle bu hediyeleri belirlemiş olduğumuz öğretmenlerimize gönderdik." dedi.Amaçlarının Milas'tan ülkenin dört bir tarafında görev yapan öğretmenlerle gönül köprüsü oluşturmak olduğunu vurgulayan Arslan, " Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik, sevgi ortamını tesis edebilmek için bu projeyi yürütüyoruz. Burada çorbada ufak bir tuzumuzun olmasını istememizle bu proje ortaya çıktı." diye konuştu.Öğretmenlerin geleceğin mimarı ve ülkelerin yükselmesindeki görünmez kahramanlar olduğunu anlatan Arslan, ülkenin yükselmesine, gelecek nesillere ve geleceğe dinamik gençler yetiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise geçtiğimiz yıl başlatılan projenin ilgi görmesi sebebiyle bu yıl aynı projeyi devam ettirdiklerini söyledi.Milas'a özgü bir hediye hazırlamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen öğretmen Sedat Değer ise 81 ilde 81 öğretmene gönderilen hediyelerin 24 Kasım günü öğretmenleri mutlu edeceğini umduklarını belirtti.Proje çalışmalarına destek veren öğretmen Sibel Yalçın da hediye paketlerinin içerisinde sadece tarımsal ürünlerin olmadığını belirterek, Milas'taki 81 öğretmenin 81 ildeki her bir öğretmene kendi duygularını ve düşüncelerini ifade eden özel mektup yazdığını dile getirdi.