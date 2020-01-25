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Muğla'dan Elazığ'a 5 araç, 30 personel gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası Muğla'dan deprem bölgesine 30 personel, 5 araç ve Bin 584 yardım malzemesi gönderildi.

25.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:28Muğla'dan Elazığ'a 5 araç, 30 personel gönderildi
'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası 'dan deprem bölgesine 30 personel, 5 araç ve Bin 584 yardım malzemesi gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tüm yaraların sarılması için tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından afet bölgesine yardım gönderildi. Muğla Acil Afet Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla'dan deprem bölgesine 3 UMKE aracı, 2 ambulans, 24 UMKE personeli, 6 sağlık personeli gönderildiği ve Bin 584 yardım malzemesinin ulaştırıldığı bildirildi.

Elazığ depremi ile ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülüyor. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımlar 0 321 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması gerekiyor. - MUĞLA

Türkiye, Deprem, Elazığ, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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