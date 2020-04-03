Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MUĞLA Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor

Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyorMUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardımları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilere evlerinde teslim ediliyor.

03.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:12
Datça 'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardımları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilere evlerinde teslim ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına Datça'da başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan, ancak 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları oldukları gerekçesiyle sokağa çıkamayan kişilere nakdi yardımları evlerinde elden teslim ediliyor. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT Bank görevlileri tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, ilçe genelinde 219 ihtiyaç sahibine nakdi yardımlarının evlerinde teslim edileceği bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MUĞLA Datça’da 100 TL’lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Datça, PTT, Güncel

Haberin Videosu :

MUĞLA Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haberler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:24: Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye gelmeyin' çağrısı - Haber 17:24: ESKİŞEHİR Koronavirüs salgınından sonra, 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı - Haber 17:24: Osmaneli'de gönüllü öğretmenler 3D yazıcı ile "Yüz koruyucu Siperlik ve Maske" üretiyor - Haber 17:24: Çelik: "Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. - Haber 17:24: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının... - Haber 17:04: Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber