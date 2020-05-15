MUĞLA Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı

Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla günler sonra ilk defa sokağa çıktı.

15.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:54
Datça'da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla günler sonra ilk defa sokağa çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen dört saatlik serbestlik ile sokağa çıkıp, açık havada dolaşarak hava aldı. Üçerli, beşerli küçük gruplar halinde deniz kenarında dolaşan gençler, 45 gün aradan sonra, sosyal medya yerine, bir araya gelerek sohbet etme olanağı buldu.
Datçalı, lise birinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Hasan Kağan, sokağı özlediklerini belirtip, "45 gündür dışarı çıkmıyorum. Bugün ilk kez arkadaşlarımla buluşmak için dışarı çıktım. 4 saatlik izin kısa ama böyle uygun görülmüş. Son dakikasına kadar iznimi kullanacağım. Keşke denize girebilseydik. Ancak, 'Deniz izni 1 Haziran'da çıkacakmış' diye duyduk. Artık, 1 Haziran sonrasını bekleyeceğiz" dedi. MUĞLA Datça’da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Datça, Güncel, Haber

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