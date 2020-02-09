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Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz

Datça'da Badem Çiçeği Festivali soğuk havaya rağmen tam gazMUĞLA'nın Datça İlçesi'nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen tüm hızıyla sürüyor.

09.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:07
'da Badem Çiçeği Festivali soğuk havaya rağmen tam gaz
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Badem Çiçeği Festivali soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen tüm hızıyla sürüyor.
Festivalin son günü soğuk havaya rağmen güneşin yüzünü göstermesiyle, festival alanı, yaşlısı gençi yüzlerce kişinin akına uğradı.
Halk oyunları gösterileriyle ısınan izleyiciler, bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Badem Çiçeği Festivali anı panosu önü, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. İzmir'den festivale gelen Gökçe Bayındır (21) bir Datça aşığı olduğunu belirtirken, "Datça kış mevsimde de farklı güzel. Bugün biraz soğuk ancak, güneş ve etkinlikler insanı ısıtıyor" dedi.
Datçalı 23 yaşındaki Sena Gül ise Şubat güneşli bir gün de coşku dolu bir festivalin yaşandığını belirtip, "Datça'da bugünlerde denize bile girilir. Ancak bu yıl biraz soğuk geçiyor. Her şeye rağmen eğlence dolu bir festival oluyor" dedi.
Muğla datça'da badem çiçeği festivali soğuk havaya rağmen tam gaz

Datça, Güncel

Kaynak: DHA


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