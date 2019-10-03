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Muğla-datça'da denizde 23 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yolardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

03.10.2019 17:46
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yolardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Datça açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün (çarşamba) saat 02.00 sıralarında, bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler lastik botu durdurdu. Bottaki 4'ü kadın, 7'si çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin 20'sinin Suriye, 2'sinin Filistin ve 1'inin Irak uyruklu olduğu belirlendi.
Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla-datça'da denizde 23 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan, Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

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