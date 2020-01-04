Haberler » Güncel » Muğla datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest - Haber

Muğla datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest

Datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbestMUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.

04.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:01
'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Mandalya mevkisinde kaçak kazı yapan bir grubun bulunduğunu öğrendi. Dün saat 13.00 sıralarında operasyon yapan ekipler E.G (42), Ş.Ç (38), B.Ç (23), C.T. (46) ve Y.A.'yı (33) suç üstü yakaladı. Ayrıca sonradan şüphelilerde bağlantılı olduğu belirtilen A.Ç. (43) de gözaltına alındı. Şüphelilerin, altın aramak maksadıyla kayalıklar arasında 6 metrelik bir çukur kazdıkları öğrenildi. Operasyonda ise 1 jeneratör, 2 hilti, kazma, kürek, balyoz ve benzin bidonları ele geçirildiği kaydedildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.
Muğla datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest

Emniyet Müdürlüğü, Datça, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25   DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber
14:25   Polis memuru Sami Avcı son yolcuğuna uğurlandı - Haber
14:24   Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6) - Haber
14:24   "Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak - Haber
14:24   Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:29:31