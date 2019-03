Muğla Datça'da Kargı Deresi'ndeki Kirlenmeye Doğaseverlerden Tepki Eylemi

Kaynak: DHA

Muğla'nın Datça ilçesinde doğaseverler, Kargı Deresi'ndeki atıkların biran önce kaldırılması için eylem yaptı.Datça ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan ve denize kadar ulaşan Kargı Deresi yatağının son hali, doğaseverleri harekete geçirdi. Datça Yerel Tohum Derneği'nin çağrısı üzerine, Datça Kirlilik Avcıları ile Muğla Çevre Platformu'ndan (MUÇEP) bir grup doğasever Kargı Deresi yatağı boyunca yürüyerek, çöp dağlarını andıran atıklara dikkat çekti.KİRLİLİK HAD SAFHAYA ULAŞTIİnşaat atıkları ve molozların yanı sıra, otomobil lastiklerinden, her türlü ev eşyasına, klozetten tıbbi atıklara kadar hemen her türlü atık maddenin bulunduğu dere yatağı görenlerin yüreklerini burkuyor. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan burada yaptığı konuşmada, Kargı Deresi'ndeki kirliliğin had safhaya ulaştığına dikkat çekti. Karacan, Kirlilik denizimizi, toprağımızı etkiliyor. Çünkü artık kirlilik her yere sıçramaya başladı. Su kaynağı merkezlerimizden biri olan Kargı Deresi, moloz yığınına dönüşüp, kangren olmaya başladı. Bunun gibi her yerden sinyaller geliyor. Bu gidişata dur dememiz gerekiyor dedi.'HİÇ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLİZ'Hiçbir siyasi amaçlarının olmadığını belirten Karacan, Buraya hiç kimseye karşı olmak için gelmedik. Hiç kimsenin tekelinde değiliz. Bağımsız ve özgür olarak sizlerle birlikte 'Datça için neler yapabiliriz' düşüncesiyle buraya geldik. Her şey, daha yaşanabilir bir Datça için. Bu olaydan hiç kimse siyasi nemalanmaya kalkmasın. Biz hiçbir gruba sitemle yola çıkmadık. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve yüreği Datça aşkı ile yanan herkesin katılımıyla temiz bir Datça için güç birliği oluşturmak amacındayız diye konuştu.'AYNI HAVAYI SOLUYORUZ'Bu işin peşini bırakmayacaklarını belirten Karacan, Bu işin sadece Datça Belediyesi'nin işi olmadığının farkındayız. Belediyenin de kendine göre savunması var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hafriyat döküm alanı için yer talebinde bulunmuşlar, çözüm bulunamamış. Gönül isterdi ki burada, tüm siyasi partilerin liderleri olsun, kaymakam, belediye olsun. Hangi partili olursanız olun, aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor, aynı gıdaları yiyoruz. Darağacına gönderecek kadar o kadar çok olumsuzluk yaşadık ki, tüm detayına girmek istemiyorum. Bizim tek amacımız, temiz yaşanabilir bir Datça için bir hareket başlatmaktır. Umarım bu adım bir başlangıç olur. Umarım en kısa sürede soruna çözüm bulunur dedi.'DATÇA'YA YAKIŞMIYOR'Eyleme katılanlardan 60 yaşındaki Gülennur Başkol ise konuşmasında, Kargı Deresi ve çevresindeki kirliliğin, Datça'ya yakışmadığını söyledi. Başkol, Datça'nın doğal güzellikleri içinde böylesi bir pisliği hiç birimiz görmek istemiyoruz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Geleni gideni, hepimiz doğamıza sahip çıkmalım diye konuştu.