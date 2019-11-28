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Muğla-datça'da kasım ayında deniz keyfi

Datça'da kasım ayında deniz keyfiMuğla'nın Datça ilçesinde, kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.

28.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:08
'da kasım ayında deniz keyfi
'nın Datça ilçesinde, kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor.
Türkiye'nin birçok şehrinde kış mevsimi etkisini gösterirken, Datça'da kasım ayının son günlerinde güneşli havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede, Hastanealtı Plajı renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul'dan, iki yıl önce Datça'ya yerleşen 57 yaşındaki işçi emeklisi Uğur ve eşi 55 yaşındaki Beyhan Altıntaş, güneşin yüzünü göstermesiyle denize girip bol bol kulaç attı.
Datça'da yerleşik olarak yaşamanın keyfini çıkardıklarını söyleyen Uğur Altıntaş, Deniz gerçekten çok güzel. Haziran ayından bile sıcak. Geçen yıl da 1 Aralık'a kadar denize girmiştik. Yağmurlu olmayan, güneşli günlerde her gün denize giriyoruz. 35- 40 dakkika kadar yüzüyoruz dedi.
Muğla-datça'da kasım ayında deniz keyfi

Altıntaş, Muğla, Datça, Güncel

Kaynak: DHA


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