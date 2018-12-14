Muğla Datça'da Üniversite ile Özel Sektör İşbirliği

Datça
'da üniversite ile özel sektör işbirliği Muğla
Sıtkı Koman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun çeşitli bölümlerindeki öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve turizm sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla bir otelin işbirliğiyle 'D-Campus' projesi başlatıldı. Proje kapsamında okullarında bir ay süreyle bir otelin uzman kadroları tarafından eğitim verilecek öğrenciler, ardından staj yapacak, başarı olanlar işe alınabilecek.
Datça'da üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlamak ve turizm sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla bir proje başlatıldı. Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu ile bir otel arasında gerçekleştirilecek olan 'D-Campus' uygulaması ile okulun Aşçılık, Muhasebe, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Yat ve Marina
İşletmeciliği bölümlerinde öğrenim gören 450 öğrenci, teorik bilgilerini sahada uygulama olanağına kavuşacak. Projenin paydaşı otelin uzman kadroları eşliğinde, okulda yapılacak bir aylık derslerin ardından öğrenciler, otelin değişik bölümlerinde staj yaparak geleceğe hazırlanacak. Stajın ardından öğrenciler, başarılarına göre otel bünyesinde işe alınabilecek.
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHTİYACI
Otelin İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Naz Çelik, projenin turizm sektöründeki nitelikli iş gücü ihtiyacından kaynaklandığını belirterek, Nitelikli iş gücü bulma arayışımız ve sosyal sorumluluk kapsamında çevre okullara destek vermek amacıyla bu uygulamayı başlattık. Kurum olarak, bu projeyi çok gönülden ve yürekten yapıyoruz. Amacımız, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'ndaki maksimum sayıdaki öğrenciyi pratikte daha nitelikli hale getirmektir dedi.
Projenin, Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Çelik, Projenin ilk döneminde yöneticilerimiz, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun derslerine katılmış olacaklar. İkinci dönem ise öğrencilerin teorik bilgilerini, pratikte uygulamalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimizi otelimize davet edeceğiz. Onlara orada pratik yapma olanağı sağlayacağız diye konuştu.
ÜNİVESİTE İLE SEKTÖR BİR MADALYANIN İKİ YÜZÜ
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar ise projenin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Ayazlar, Bugün burada öğrencilerimiz için eğitim hayatlarına not düşebilecekleri çok önemli bir birliktelik yaşıyoruz. Aslında, akademi ile sektör bir madalyanın iki yüzü gibiyiz. Birbirimizi tamamlamaya ihtiyacımız var. Ancak bazen akademi, eğitimi teori yönüyle güçlendirip, uygulamada bir takım eksiklikler yaşayabiliyor. Bu birliktelik ile biz, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere öğrencileri donatırken, sektörden edineceğimiz tecrübe ve bilgi birikimini kullanmak istiyoruz dedi.
Bölgenin en nitelikli tesislerinden birinin kendilerine ortak olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Ayazlar şöyle devam etti
Bu proje, yaklaşık 450 öğrencimizin tamamına hitap ediyor. Otelin bünyesinde turizm otelcilik, aşçılık ve muhasebe ile ilgili teorik ve pratik eğitim alabilecekleri çok geniş kapsamlı iş olanakları var. Otelin okulumuza yakınlığını bölge avantajı olarak en işi şekilde kullanacağımız için bu projeyi çok önemsiyoruz.
Datça
14 Aralık 2018 Cuma 10:11