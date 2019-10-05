Haberler » Güncel » Haber

Muğla datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltıMuğla'nın Datça ilçesinde 2 kişi, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalandı.

05.10.2019 15:30
Datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı
Muğla'nın Datça ilçesinde 2 kişi, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sivil narkotik ekipleri, dün (cuma) saat 19.30 sıralarında, Kazım Yılmaz Bulvarı'nda yol denetimi yaptı. Bu sırada durdurulmak istenen bir motosikletin sürücüsü, polisin uyarısına rağmen kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, motosikleti takibe aldı. Durdurulan motosikletteki Serhat S. (25) ve Ese K. (20), gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, 4 gram bonzai ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan kontrolde ise 16 uyuşturucu hap bulundu. 2 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.
Muğla datça'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Muğla, Polis, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 Bisikletten düşerek ölen paşa, toprağa verildi
18:30 Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü
18:30 Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
18:26 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Okçuluk Gösterileri
18:26 "Afşin İçin Çal-2" klibinin tanıtımı yapıldı
18:26 Ak parti'li zengin'den kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' özeleştirisine cevap: gülüyorum
18:25 Önce fırtına sonra deniz keyfi