MUĞLA Datça'da yıllar sonra yeni bir Akdeniz foku görüntülendi

Datça
'da yıllar sonra yeni bir Akdeniz
foku görüntülendi Muğla
'nın Datça ilçesinde, 7 yıl aradan sonra denizde yeni bir Akdeniz foku görüntülendi.
Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyılarında tekne turları düzenleyen kaptan Ayhan Çıraklık (55), bugün öğle saatlerinde, müşterilerini gezdirirken, Akvaryum Koyu'nda kıyıdan 50 metre açıkta, denizde yüzen bir Akdeniz foku ile karşılaştı. Yakaladığı orfoz balığını afiyetle yerken tek kare fotoğraflanabilen Akdeniz foku, daha sonra kayıplara karıştı. Akdeniz fokunu fotoğraflayan Çıraklık, "Datça denizlerinde uzun bir süredir Akdeniz foku görülmüyordu. Tekrar bir fok görünce çok heyecanlandım. Umarım tekrar karşılaşırız" dedi.
FOK BADEM'İ HATIRLATTI
Akvaryum Koyu'nda görülen sevimli fok akıllara fok Badem'i getirdi. Aydın
'ın Didim
ilçesi açıklarında 2006 yılında henüz 1.5 aylık bir yavru iken yaralı halde bulunup, Foça
Fok Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan ve tekrar denize salıverildikten sonra Ege
ve Akdeniz sahillerini mesken tutan dişi fok Badem'in, 2012 yılından bu yana bir daha izine rastlanmamıştı. Rehabilite edilip, denize sanılınmasından sonra sık sık Datça'ya gelmesi nedeniyle, Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Elbruz Denge'ye 2012 yılında yaptırılıp, limana konulan 'Fok Badem' heykeli, özellikle çocukların ve tatilcilerin ilgi odağı olmuştu.
Kaynak: DHA
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