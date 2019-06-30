30.06.2019 21:56
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MUĞLA Datça'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı

MUĞLA Datça

Datça'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı (2)MAKİLİK ALAN YANGININDA ELEKTRİK HATTI ŞÜPHESİMuğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün akşam çıkan ve ilk belilemelere göre 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Datça 'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı (2)
MAKİLİK ALAN YANGININDA ELEKTRİK HATTI ŞÜPHESİ
Muğla 'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün akşam çıkan ve ilk belilemelere göre 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili incelemeler sürüyor. Yapılan ilk incelemelere göre, bölgede bulunan, üç GSM şirketinin ortak kullandığı elektrik hatlarında kısa devre tespit edildi. Yangının bu nedenle çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. İncelemelerin ardından, yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.
Kaynak: DHA
Muğla , Datça , Güncel

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