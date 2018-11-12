Muğla Datça Kıyılarından 2 Tonun Üzerinde Çöp Çıktı

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:08



12 Kasım 2018 Pazartesi 13:08

Muğla'nın Datça ilçesinde, kirlilik avcıları adıyla sosyal medyada örgütlenen ve sayıları her geçen gün artan topluluk, Ege kıyılarındaki Karaköy Körmen Limanı ve çevresinde temizlik yaptı. Temizlikte aralarında pet ve cam şişe, otomobil lastikleri, naylon poşet, kablo ve metal atıklar olmak 2 tonun üzerinde çöp toplandı.Ege kıyılarındaki Karaköy Körmen Limanı ve çevresinde, kirlilik avcıları tarafından düzenlenen temizlik kampanyasına, CHP Datça Gençlik Kolları üyeleri de kalabalık bir grup halinde katıldı. Bölgede gidilmedik tek bir nokta, aşılmadık tek bir tepe bırakmayan temizlik avcıları, çuvallar dolusu atık topladı. Datça Belediyesi temizlik ekiplerinin de destek verdiği temizlik çalışması 3 saat sürdü. Pet ve cam şişe, otomobil lastikleri, naylon poşet, kablo ve metal atıklar olmak üzere 2 tonun üzerinde çöp toplandığı belirtildi. Datça Kirlilik Avcıları Grubu'nun kurucusu Kubilay Gezer (32), 6'ncı etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, İki ayda, 10 kişiyle başladığımız çevre temizlik çalışmalarına, artık 50'ye yakın çevre dostunun katılıyor olması bizi gelecek adına umutlandırıyor. Amacımız, doğasıyla haşır neşir bir gençlik yaratabilmek ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakabilmektir dedi. CHP Gençlik Kolları üyesi 15 yaşındaki Şara Deliktaş ise Kirlilik Avcıları Grubu'nun Datça'da yapmış olduğu etkinlikleri takdirle izlediklerini söyleyerek, Bugün de Karaköy alanındaki çöpleri toplamak ve onlara katkıda bulunmak amacıyla biz de burada bulunuyoruz dedi.