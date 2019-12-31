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Muğla datçalı kadınlar, şiddetin olmadığı bir yıl diledi

Datçalı kadınlar, şiddetin olmadığı bir yıl dilediMUĞLA'nın Datça ilçesinde kermes açan kadınlar, yeni yıl için çeşitli yiyecekler sattı.

31.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:25
Datçalı kadınlar, şiddetin olmadığı bir yıl diledi
MUĞLA'nın Datça ilçesinde kermes açan kadınlar, yeni yıl için çeşitli yiyecekler sattı. Datçalı kadınlar, kadınların öldürülmediği, çocukların istismara uğramadığı barış ve özgürlüklerle dolu yeni yıl dileğinde bulundu. Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) üyesi kadınlar, yeni yıl kermesinde bir araya geldi. Kazım Yılmaz İlkokulu önünde düzenlenen kermeste; meze çeşitleri, tatlı ve çörekler satıldı. Konuşma yapan KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, kadınların öldürülmediği, çocukların istismara uğramadığı barış ve özgürlüklerle dolu yeni yıl dileğinde bulundu. Yavuz, "Kadına şiddet, kadın cinayetleri kriminal suç vakası değil, toplumsal, sosyal ve kültürel bir sorundur" dedi.
Muğla datçalı kadınlar, şiddetin olmadığı bir yıl diledi

Datça, Güncel

Kaynak: DHA


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