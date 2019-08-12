MUĞLA DEMET AKALIN BODRUM'DA TATİLCİLERİ COŞTURDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Akalın, şarkı söylerken bir süre önce boşandığı eşi Okan Kurt da DJ kabinine geçerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde konser veren şarkıcı Demet Akalın, yoğun ilgi gördü. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın'a DJ olarak Okan Kurt eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Sahnedeki performansıyla göz dolduran şarkıcının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. 1000 kişilik mekana 2 bin kişi gelince izdiham yaşandı. Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi, eğlence mekanının kapıları erkenden kapandı. 2 saat sahnede kalan Akalın, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu kadar güzel insan benimle buluştu. Bu gece unutulmaz olacak. Bayramın ilk gününü beraber eğlenerek geçireceğiz. 90 dakikalık sahnemi 120 dakikaya çıkarıyorum. Sizlere bayram hediyem olsun diyerek, şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Kaynak: DHA