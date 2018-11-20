Muğla Demir Korkuluklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
MUĞLA'da kafası demir korkuluklara sıkışan av köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.
Kadadere Mahallesi Çataltepe Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan Ayşegül Hayes'in av köpeği, bugün öğle saatlerinde başını balkondaki demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Hayes, kendi imkanları ile köpeğini kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, demir korkulukları hidrolik makasla kesip, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Hayes, köpeğini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.
İtfaiye